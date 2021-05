“Kapital Bank”ın filial müdiri intihar edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bankın Xəzər rayon filialının müdiri Mahir Sultanov özünü öldürüb.

O, Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən filiala rəhbərlik edirmiş. İntiharın səbəbi hələ ki, bəlli deyil.

