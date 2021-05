Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Keşlə" və "Sumqayıt" arasındakı final görüşü mayın 24-də baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 19:30-da start götürəcək olan görüş “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək. Oyun “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.