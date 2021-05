ABŞ və Rusiya arasında “kosmos yarışı” yenidən fəallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, NASA və “SpaceX” şirkətinin ilk uzun metrajlı filmini çəkmək üçün kosmosa aktyor və rejissor göndərəcəyini açıqlayandan sonra Rusiya da oxşar addım atacağını bəyan edib. Rusiya kosmik agentliyi film çəkilişləri üçün 1 aktyor və 1 rejissor göndərəcəyini açıqlayıb.

Onlar 36 yaşlı aktrisa Yuliya Peresild və 37 yaşlı rejissor Klim Şipenki olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

