Bakıda 40 yaşlı kişi evində özünü turnikdən asıb öldürdü

Bakıda 40 yaşlı kişi özünü asıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Baş Prokurorluq Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Mayın 17-də saat 07 radələrində paytaxtın Binəqədi rayon sakini Mahir Sultanovun yaşadığı mənzildə turnikə bərkidilmiş kəndirlə özünü asaraq öldürməsi barədə Binəqədi Rayon Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokrorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib.

Araşdırma üzrə məhkəmə tibb ekpertizası təyin olunub, digər zəruri prosesual hərəkətlər həyata keçirilib.

Hazırda Binəqədi Rayon Prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir.

