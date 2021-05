“Qəzza zolağında gərginlik başlayandan sonra İsrail və Türkiyə arasında təmas olmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Paul Hirsşon açıqlama verib. “Bildiyimə görə, əməliyyatlar başlayandan sonra bu və ya başqa səbəbə görə Türkiyə və İsrail arasında təmas olmayıb” -deyə sözçü bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

