Mayın 19-da Düşənbədə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Xarici İşlər nazirlərinin toplantısı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Tacikistanın paytaxtında keçiriləcək toplantıda Qaragöl ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağı gözlənilir.

Toplantıda Ermənistanı Xarici İşlər naziri səlahiyyətlərini icra edən Ara Ayvazyan təmsil edəcək.

