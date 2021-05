​Unibank yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur

Bank sektorunda davamlı inkişafı, yeniliklərə açıq olması ilə fərqlənən Unibank, 2021-2023-cü il strategiyasına uyğun olaraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Yeni mərhələnin əsas məqsədi, bankın bütün fəaliyyətini müştərinin ehtiyac və istəklərinə uyğunlaşdırmaqdır. Qarşıdakı illərdə bankın prioriteti müştərilərin istək və ehtiyaclarına fokuslanaraq, rəqəmsal və texnoloji transformasiyanı həyata keçirmək olacaq.



Unibank yeni bazar mövqeləndirməsi çərçivəsində logo və sloqanını dəyişib. Bankın logosu yeni hədəflərinə daha uyğunlaşdırılıb. Bankın yeni sloqanı isə“Unibank- Sənin Bankın” seçilib. Bankın yeni sloqanı da müştəriyə daha yaxın olmağı hədəfləyib.

Yeni inkişaf mərhələsi “Unibank”ın fəaliyyətində nəyi dəyişəcək?

“Unibank”ın yeni bazar mövqeləndirməsi, yeni inkişaf mərhələsi müştəri məmnunluğunu əsas prioritet olaraq götürür:

–Sənin vaxtın dəyərlidir

-Sənin istəklərin əhəmiyyətlidir

-Sənin ehtiyacların vacibdir

-Sənin rahatlığın əsasdır

Hər şey müştərilərin rahatlığına uyğun dəyişir. “Hər kəsin bankı”ndan “Sənin bankın”a keçid müştəriyə doğru atılmış daha bir addımdır.

Müştərinin məmnunluğu, müştərinin ehtiyacları və istəkləri istiqamətində yenilənən Unibank, məhsul və xidmətlərini də müştərinin rahatlığına və tələbatına uyğunlaşdırmağa başlayır. Bankın filialları və digər xidmət məntəqələrinin də yeni konseptə uyğunlaşdırılmasına artıq başlanılıb.

Unibank-Sənin Bankın!

