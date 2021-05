Məşhur müğənnilərin öldürülən “qanuni oğru” ilə görüntüsü YAYILDI - FOTO

Məşhur müğənnilər Damla , Rəqsanə İsmayılova və qızı Aysun İsmayılovanın qətlə yetirilən “Albert Rıjiy” ləqəbi ilə tanınan “qanuni oğru” Əli Heydərovla fotosu yayılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki.foto Rusiyada müğənnilərin qatıldığı məclisdə çəkilib.



Qeyd edək ki, bu ilin aprel ayında Ə.Heydərov Moskvadakı idman zallarının birində qətlə yetirilib. Onun qətlinə görə şübhəli şəxs qismində 1984-cü il təvəllüdlü Sultanov Mətləb Paşa oğlu saxlanılıb. O, ifadəsində Əli Heydərovu öldürdüyünü etiraf edib.

