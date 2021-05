Ağır qəzadan xilas olan sürücü görün nə etdi- VİDEO

Bu gün günorta saatlarında Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Qəza zamanı KİA və VAZ-2104 markalı avtomobillər toqquşub. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşılıb. Ağır qəzadan sağ çıxan sürücülərdən biri səkidə namaz qılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

