Azərbaycanda keçiriləcək “Formula 1” Qran Prisi ilə bağlı bəzi küçələrə giriş məhdudlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev Oxu.Az-a açıqlamasında bildirib. Hər il Bakıda keçirilən “Formula 1” Qran Prisi ilə bağlı bəzi küçələrin girişinə məhdudlaşdırılma ilə bağlı nişanlar vurulur.

Eyni zamanda, bir sıra küçələrdə mayın 31-dən iyunun 8-dək dayanma-durma qadağan edilir.



