Evli iş adamının məşhur aparıcı ilə sevgili olduğu üzə çıxdı - Şantaj edirmiş / FOTOLAR

Tanınmış iş adamı əslən Kambocadan olan Xer Sear və kambocalı model məşhur spiker Piş Rita arasında baş verən olaylar şou mediasını zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, model, iş adamının telefonunu ələ keçirib. Ardınca qadın Searı bıçaqlayıb. İş adamının iddialarından sonra model nəzarətə götürülüb. İttihamlardan sonra tərəflər arasında yaxın münasibətlərin olduğu məlum olub. İş adamının sözlərinə görə, ailəli olduğu üçün tez-tez modelin şantajı ilə üzləşib. Rita isə əksini iddia edib.

O Xer tərəfindən təcavüzə məruz qaldığını irəli sürüb.

