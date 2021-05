Dövlət İmtahan Mərkəzi tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 22-si və 23-də keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələrini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticələr mərkəzin saytında yerləşdirilib.

Nəticələr barədə https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/ daxil olmaqla tanış olmaq mümkündür.

