ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken İsrail ordusunun Qəzzada media binasını yerlə bir etməsinə münasibət bildirib və dolayısı ilə Təl-Əvivin hücumunu pisləyib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, binada “Həmas”ın fəaliyyətinə dair dəlil olmayıb.

”Binada “Həmas”ın fəaliyyəti ilə bağlı dəlil görmədim” -deyə diplomat bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.