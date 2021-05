Bakıda 12 məktəbdə dərslər dayandırıldı - SİYAHI

Bu gündən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən ümumi və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində əyani tədris qismən bərpa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan bəzi məktəblərdə aparılan əsaslı və cari təmir işləri ilə əlaqədar 12 orta məktəbin şagirdləri üçün distand təhsil davam edəcək.

Belə ki, 322, 106, 269, 17, 95, 114, 299, 137, 126, 71, 307 və 146 saylı orta məktəblərdə təmirlə əlaqədar dərslər onlayın olacaq.

Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən BAKU.WS-in sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, təmir işləri bitənə qədər adı çəkilən məktəblərdə dərslər onlayn davam edəcək. Əgər işlər tez yekunlaşarsüa, əyani tədris bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.