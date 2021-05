Misir hökuməti Fələstindən yaralıların daşınması və humanitar yardımlar üçün Sina yarımadasındakı Rəfah sərhəd məntəqəsini açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhəd qapısından 3 avtobus və 263 sərnişin Misirə keçib. Yaralıların daşınması üçün sərhəd qapısına təcili yardım briqadaları cəlb edilib.

Bu arada, İsrailin Qəzza zolağına hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 200-ü ötüb. 1300-dən çox yaralı var.

