Bu gün 22 və 23 aprel tarixlərində keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahan iştirakçıları arasında ən yüksək nəticəni Məhərrəmova Aygün Allahverdi qızı göstərib.

297.1 bal toplayan Aygün Beyləqan rayonu, Yuxarı Aran kənd orta məktəbinin şagirdidir.

