"Görün insanlara nələr içirdirlər" - Nazir xanımını özündən çıxardılar / VİDEO

Türkiyənin turizm naziri Mehmet Nuri Ersoyun xanımı Pervin Ersoy uşaqları üçün aldığı meyvə suyu paketini açarkən gördüklərindən heyrətə gəlib. "Dəhşətli bir görüntü. Görün insanlara nələr içirdirlər" deyə nazir xanımı bildirib. Qutunun içində aşkar olunanla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Onun sözlərinə görə, bu cisim mədədə ciddi problemlər yarada bilər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, soku istehsal edən şirkətin nümayəndələri dərhal paylaşımla bağlı açıqlama veriblər. Onlar nazir xanımının yazdığını sadəcə təkzib ediblər.

