Dmanisidə gərginliyə son qoyuldu

Gürcüstanın Dmanisi rayonunda mübahisə tərəfləri arasında barışıq əldə olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şərqi Gürcüstanın müftisi Etibar Eminov Dmanisi meriyasında keçirilən görüşdən sonra bildirib.

Onun sözlərinə görə, tərəflər bir-birini bağışlayıb: “Məişət zəminində baş vermiş qarşıdurma daha da gərginləşə bilərdi. Gərginliyə din xadimləri, dövlət rəsmiləri və Dmanisi sakinlərinin iştirakı ilə son qoymaq mümkün oldu”.

Görüşdən sonra tərəflər barışıq rəmzi olaraq əl sıxıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.