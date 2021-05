"Xəzər TV"nin baş direktoru Murad Dadaşovun telekanaldan ayrılması haqda xəbər yayılıb.

Onun öz ərizəsilə işdən kənarlaşdığı deyilir.

Metgbuat.az xəbər verir ki, azxeber.com məsələni dəqiqləşdirmək üçün Xəzər TV ilə əlaqə saxlayıb.

Telekanaldan bildirilib ki, yayılan xəbər əsassızdır: "Murad Dadaşov işinin başındadır. Bu xəbər əsassızdır".

