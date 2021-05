Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanallarında yayımlanan “Dərs vaxtı” proqramının mayın 18-nə nəzərdə tutulan cədvəli açıqlanıb. MEtbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.Nazirlik dərs cədvəlinə diqqət etməyi, mövzuları “Dərs vaxtı”nda öyrənməyi tövsiyə edir.

