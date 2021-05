Azərbaycanda itkin düşən tələbə tapıldı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Şabran rayon sakini olan 20 yaşlı İlkin Hüseynovdan mayın 11-dən xəbər yox idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlkin Husseynov sosial şəbəkə hesabından yaxşı olduğunu bildirib.

Xatırladaq ki, İlkin bu ilin mayın 11-də Bakıdan çıxarkən evlə danışıb. Deyib ki, "Şamaxinka"dan çıxıram. Saat 15:40-dan sonra isə onunla əlaqə itib. Oğlumun boyu təqribən 165 santimetrdir. Oğlum Bakıda son günlərdə restoranların birində ofisiant kimi işləyirdi". S.Hüseynov oğlunun itkin düşməsi ilə bağlı Şabran Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edib. O, oğlunu görənlərdən özünün 050 479 11 08 nömrəsinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin "102" qaynar xəttinə zəng edib məlumat verməyi xahiş edib.

Qeyd edək ki, 2001-ci il təvəllüdlü İ.Hüseynov Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbəsidir.

