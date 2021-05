Həmas təşkilatı İsrailə məxsus Urim hərbi bazasına raket zərbəsi endirdiklərini bəyan ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstinin Savt Al-Aqsa radiosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, Urim bazası İsrailin kəşfiyyat məlumatlarını əldə etdiyi vacib hərbi məntəqələrindən biridir.

Həmçinin, açıqlamaya görə, Həmas təşkilatı Netivot şəhərinə yeni raket hücumu başladıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

