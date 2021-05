Salyanda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara magistralının 91-ci kilometrliyində qeydə alınıb. “Reno megan” markalı, 99 VD 376 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarəetmədən çıxaraq betona çırpılıb.

Avtomobilin Anar adlı sürücüsü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı BDYP-də araşdırma aparır.



