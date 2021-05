Belarusun müdafiə naziri general-leytenant Viktor Xreninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti mayın 18-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Səfər Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun dəvətilə həyata keçirilir.

