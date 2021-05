Əli Mirəliyevdən ETİRAF: “Oğlum olduğunu hava limanında bildim” – VİDEO

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-də “Onun Sirri” verilişinin qonağı ifaçı Əli Mirəliyev şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı etiraf edib:

“1992 -ci il idi, bir xanım dostumu hava limanında yola salmağ getmişdim. Azərbaycandan gedirdi. Mənə demişdi ki, ifalarının olduğu video kaseti mənə ver. Getdiyim yerdə dinləyərəm. Hava limanında onu yola salmağa getmişdim. Kofe içirdik, oğlan uşağı da kənarda oynayırdı. Birdən həmin qadın mənə dedi ki, bu sənin oğlundur. Uşaq eyni mənə bənzəyirdi. Mənə dedi ki, qorxma səndən heç nə istəmirəm, sadəcə istədim biləsən ki, sənin məndə yadigarın var. O xanımı tanıyanda evli idi. Sonradan həyat yoldaşını bıçaqlayıb öldürmüşdülər. 2 oğlu, 1 qızı vardı. O zaman mən evli idim. Hal-hazırda əlaqəmiz yoxdur. Oğlumu isə son görüşdən sonra görməmişəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.