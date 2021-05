Ermənistanda son sutkada koronavirusa 212 yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az worldmeters.info-ya istinadən xəbər verir ki, bununla da Ermənistanda virusa yoluxanların sayı 221 139-a çatıb. Məlumata görə, ölkədə son sutkada daha 13 nəfər COVID-19-dan ölüb. Bununla da koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 4346-ya çatıb.

Koronavirusa yoluxan 209 222 nəfər sağalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.