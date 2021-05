Hindistanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 263 min 533 nəfər yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, virus səbəbindən 4 min 329 nəfər vəfat edib.

Qeyd edək ki, indiyədək Hindistanda koronavirusa 25 milyon 228 min nəfər yoluxub, 278 min 719 nəfər virusun qurbanı olub. Dünya üzrə Hindistan yoluxanların sayına görə ABŞ-dan sonra 2-ci, ölüm sayına görə ABŞ və Braziliyadan sonra 3-cü yerdədir.

