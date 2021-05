Ermənistanda axtarışda olan keçmiş nazir TUTULDU

Ermənistanın keçmiş nəqliyyat və rabitə naziri, Yerevan şəhərinin sabiq meri Qaqik Beqleryan tutulub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, Moskavdan Yerevana qayıdan zaman Zvratnos hava limanında saxlanılıb.

Q.Beqleryan külli miqdarda dövlət vəsatini mənimsəməkdə, vəzifəsindən sui-istifadədə və digər cinayətlərdə ittiham olunur. Onun barəsində 2020-ci ilin martından axtarış elan olunmuşdu.

Qeyd edək ki, Q.Beqlaryan 2006-cı ildən keçmiş prezident Serj Sarqsyanın başçılıq etdiyi Respublikaçılar Partiyasının üzvüdür. O, 2009-2010-cu illərdə Yerevanın meri, 2012-2016-cı illərdə isə nəqliyyat və rabitə naziri işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.