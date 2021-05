Keçmiş amerikalı pilotlar - Deyv Fravor və Aleks Dietriş 2004-cü ildə naməlum uçan obyektlə qarşılaşdıqlarını etiraf ediblər.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, onlar CBS televiziyasına müsahibəsində bildiriblər ki, naməlum obyekt yaxın məsafədən uçub və aydın görünüb.

Pilotların iddiasına görə, onların üzləşdiyi hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.