Rusiya prezidenti Vladimir Putin İsrail və Fələstin arasında qarşıdurmanın dayandırılması üçün çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə,tərəflər BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına əməl edərək, toqquşmanı dayandırmalıdır. Putin bildirib ki, bölgədə sabitliyin təmin edilməsi üçün fəal çalışmaq lazımdır.

Kreml rəhbəri müharibədə mülki vətəndaşların həlak olmasına görə narahatlığını ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.