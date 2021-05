Türkiyədə ana 29 yaşlı qızını şal ilə boğaraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ana hadisəni törədəndən sonra polisə təslim olub. O ifadəsində qızının narkotik aludəçisi olduğu üçün öldürdüyünü bildirib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hadisə zamanı ata və qızın qardaşı da evdə olub.

Araşdırmalar davam edir.

