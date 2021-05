Türkiyəli hərbi ekspert Qarabağ zəfəri ilə bağlı kitab yazıb

Türkiyəli hərbi ekspert Abdullah Ağar Vətən müharibəsi, Qarabağ zəfərinin qəhrəmanlarından bəhs edən kitab hazırlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı məlumat verib. Müəlliflə diplomatik nümayəndəlikdə görüşən səfir bildirib ki, A.Ağar Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarının dilindən 44 günlük müddətdə bütün baş verənləri kağız üzərinə köçürüb: “Onun peşəkar təcrübəsi və araşdırması tarixə şahidliyi baxımından dəyərli bir sənəd olacağına inanıram. Ümumilikdə bugünkü görüşümüz çox məhsuldar keçdi”.

"Qəhrəman qardaşlarımızın şöhrətini, əməyini bütün dünyaya mümkün qədər yaxşı izah etməyə çalışacağıq" - deyə müəllif qeyd edib.

