NATO ölkələrinin Baş Qərargah rəisləri Brüsseldə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda NATO-ya üzv olmayan Gürcüstan və Ukraynanın Baş Qərargah rəisləri də iştirak edib.

Toplantının gündəmində Ukraynada və Qara dənizdəki vəziyyət, Rusiyanın hərbi fəaliyyəti, NATO qüvvələrinin Əfqanıstandan çıxarılması və digər regional məsələlər var.

Anar Türkeş / Metbaut.az

