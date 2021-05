Deputat paylaşımlarına münasibət bildirməyənləri vicdansız adlandırdı - FOTO

Milli Məclisin deputatı Etibar Əliyev özünün rəsmi "Facebook" hesabında paylaşımlarına reaksiya verməyən dostlarını vicdansız adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat paylaşımda həmin şəxsləri dostluğundan çıxaracağını yazıb. E.Əliyevin sözlərinə görə, onun "Facebook"da 5000 dostu var. Əgər kim paylaşımlarına münasibət bildirmək istəmirsə, dostluğu tərk etməlidir: “Bunu etməyən şəxsi vicdansız hesab edirəm. Yük olmaq lazım deyil. Mən təhsil və elm barədə ciddi paylaşmalar edəcəyəm. Dostluq üçün çoxsaylı müraciətlər var. Əks təqdirdə inciməyin, özüm dostluqdan çıxaracağam”.

