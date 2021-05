Dövlət Komitəsinin nümayəndələri Gürcüstana gedib

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Gürcüstandadır.

Komitədən bildirilib ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycandan kənarda yaşayan hər bir soydaşımızla bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşır və onların problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayır.Hazırda Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti qonşu ölkədə səfərdədir. Nümayəndə heyətinə Komitə sədrinin müavini Vaqif Seyidbəyov rəhbərlik edir.

Səfər çərçivəsində soyadaşlarımızın kompakt yaşadığı ərazilərdə görüşlər keçirilir, onların problemləri dinlənilir, dostluq və mehribanlıq şəraitində yaşamaq, ümumi fəaliyyət göstərmək istiqamətində danışıqlar aparılır.

Nümayəndə heyətinin Gürcüstanın bir sıra dövlət orqanlarında görüşləri planlaşdırılıb.

