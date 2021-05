Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva aparıcısı Dilarə Əliyevanın olduğu “Söhbət var” verilişində yeni stili ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa kimya terapiya nəticəsində saçları töküldüyü üçün efirlərə parikdə və ya çalmada çıxırdı. O, bu dəfə verilişə pariksiz qatılıb.

Bundan başqa, T.Əliyevanın verilişdə tənha qadın haqqında canlandırdığı epizod həm aparıcını, həm də qonaqları ağladıb.

