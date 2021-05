Ölkədə un məmulatının qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, topdan satış məntəqələrində hər 50 kiloqramlıq unun qiyməti 50 qəpik, pərakənda satış məntəqələrində isə daha çox bahalaşıb.

Satıcılar bildrib ki, qiymət artımını satış məntəqələri deyil, firmalar tətbiq edir. (sfera.az)

