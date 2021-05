Bakı-Şamaxı yolunda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1986-cı il təvəllüdlü Çələbiyev Müşfiq Rafiq oğlu və 1947-ci il təvəllüdlü Bağırov Elşad Əsədulla oğlu xəsarət alıblar.

Yaralılar təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar.

M.Çələbiyevə sol bazu nahiyəsinin əziyi, E.Bağırova isə boyun nahiyəsinin əziyi diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

