"Şeron" qrupunda ağır itki baş verib.

Metbuat.az aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, qrupun əməkdaşlarından olan Azər Qafarov dünyasını dəyişib.

"Şeron" qrupunun əməkdaşı Ülvü Cəfərov məlumatı təsdiqləyib: "Dəhşətdir, gecə yatıb, səhər ayılmayıb. Çox istedadlı insan idi".

Qeyd edək ki, A.Qafarov ailəlidir, iki övladı var.

