“İzzəddin əl-Qassam briqadası” İsrailin cənubundakı 6 bazaya raket zərbələri endirildiyini bildiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumun Qəzza zolağına təşkil edilən hücuma cavab olduğu bildirilib. Məlumata görə, bazalara raket zərbələri zamanı Aşod şəhəri ilə yanaşı bir neçə məntəqədə həyəcan siqnalı verilib. Fəsadlar barədə açıqlama verilmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

