Dünyada son sutka ərzində 515 104 nəfər koronavirusa yoluxub, 11 014 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya üzrə 163 312 429 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 386 825 nəfər isə virusun qurbanı olub. Son sutka ərzində yoluxmanın 55%-dən çoxu Cənub-Şərqi Asiyanın (284 259) payına düşür. Digər yerləri isə Şimali və Cənubi Amerika (119 804) ilə Avropa (54 641) bölüşür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.