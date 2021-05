May ayının 21-i saat 06:00-dan etibarən İsrail və Fələstin arasında atəşkəs əldə edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Misir təklif irəli sürüb. Açıqlamaya görə, Həmas təklifi qəbul edib. İsrail tərəfi isə rəsmi cavab verməyib. Böyük ehtimalla İsrailin də müsbət cavab verəcəyi gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

