Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət açıqlanıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əhalinin sayı 2021-ci il aprel ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 130 min 100 nəfər təşkil edib.

Belə ki, ötən ilin aprelin 1-i ilə müqayisədə ölkə əhalisinin sayında 0,5 faiz artım olub.

