Pakistanın Kəraçi şəhərində baş verən qum fırtınası nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib. Çox sayda yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, şiddətli istilərdən sonra şəhərin sahillərində qum fırtınası başlayıb. Təbii falakət bır sıra ciddi fəsadlar törədib. Elektrik naqilləri qırılıb. Binalara ciddi ziyan dəyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

