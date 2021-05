Onlar dünyanın hər yerindədir: Bütün hadisələrdə əlləri var - Dəhşətli plan İFŞA OLUNDU

ABŞ-ın daxildə və xaricdə vacib əməliyyatları həyata keçirmək üçün 60 min nəfərdən ibarət gizli ordusu var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın “Newsweek” nəşri məlumat yayıb. İddialara görə, gizli ordunun əksər üzvləri internet üzərindən saxta profillərlə fəaliyyət göstərir. Ordunun bəzi gizli üvləri isə ABŞ-ın müxtəlif səfirliklərində fəaliyyət göstərərək, məlumatlar toplayır. Nəşrə danışan mənbənin məlumatına görə, bu dünyanın bu günə qədər məlum olan ilk gizli və təhlükəli ordusudur.

Ordunun illik xərcləri 1 milyard dollardır. İddialara görə, ordunun üzvləri dünyanın hər yerindədir. Onlar müxtəlif şirkət və qurumlara sızaraq planlarını həyata keçirirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

