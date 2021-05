Damla şəhid Xudayarla videosunu paylaşdı: "Məni qorumaq üçün..."

Müğənni Damla illər əvvəl bölgələrdən birində olarkən lentə alınan videosunu yayımlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntüdə şəhid Xudayar Yusifzadənin yer aldığı ortaya çıxıb. İfaçı bildirib ki, indi bundan xəbər tutub:

"Sizdən hədsiz dərəcədə xahiş edirəm, mənim dinləyicilərimi təhqir etməkdən vaz keçin. Bu video indi diqqətimi çəkib. Arxa fondakı Xudayar imiş... Məni qorumaq üçün maşına əyləşin deyir. Dəyərli qardaşım, Allah şəhadətini qəbul etsin. Mənim dinləyicilərimi təhqir edən, zövqsüzlükdə günahlandıran, "musiqidən, kitabdan xəbəri yoxdur" deyən sənətçi dostlarıma (bəzilərinə) bildirmək istərdim ki, Allahdan sizə də əfsanəyə dönmüş Xudayar, tarixə düşən Aminlər kimi dinləyicilər arzu edirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.