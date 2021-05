Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının (KXCP) sədri Mirmahmud Mirəlioğlu koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o Report-a məlumat evrib.

Partiya sədri bildirib ki, hazırda ev şəraitində müalicə alır: "Ailə üzvlərim də koronavirusa yoluxub. Özünüzü qoruyun!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.