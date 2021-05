Nəşi tapılan şəhidin son sözləri

Xəbər verdiyimiz kimi, Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun - müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlunun nəşi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu dəfə Təbriz sentyabrın 28-i xalası oğlu ilə əlaqə saxlayaraq bunları deyib:

"Mina partlayışı nəticəsində ayağından yaralandığını və Ağdağ adlanan postdan aşağı dərənin dibinə düşdüyünü dedi. Dedi ki, "bura neytral zonadır və yaxınlıqda erməni postu var, düşməni asanlıqla həm görürəm, həm də eşidirəm". O, dərədə tək olmadığını, həmin yerdə şəhid və yaralıların olduğunu dedi. Çox qan itirdiyinə görə halsızlaşdığını və neytral zonadan çıxmaq ümidinin olmadığını söylədi, halallaşdı və qəfil əlaqə kəsildi".

Yaxınları daha sonra onunla əlaqə qurmağa çalışsa da zənglərə cavab verməyib.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirilən əməliyyat-istintaq tədbirlərinin nəticəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun - müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlunun meyiti tapılaraq, şəxsiyyəti müəyyən edilməklə aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.