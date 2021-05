““Sputnik Light”in 4-cü peyvəndi çox yaxında satışa çıxarılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünya birlik nümayiş etdirsə, pandemiya problemini daha tez aradan qaldırmaq olar. Yerli mənbələrin məlumatına görə, “Sputnik Light” peyvəndinin dozası 4,63 dollar olacaq.

Peyvəndin koronavirusa qarşı təsiri 79,4 faizdir. Peyvənd tək doza formasında qəbul edilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.