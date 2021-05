Bakının mərkəzi küçəsində ağac naməlum səbəbdən yanıb.

Metbuat.az APA-ya istiandən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib. Yusif Səfərov küçəsində yolun kənarındakı ağaclardan biri anidən alovlanmağa başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürənləri cəlb edilib. Onların səyi nəticəsində alov söndürülüb, ətrafdakı digər ağaclar yanğından mühafizə olunub.

Yanğının nədən baş verdiyi araşdırılır.

